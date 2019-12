Empresário é baleado na porta de casa durante assalto no interior do Acre

O comerciante Railson da Silva Barros foi ferido com um tiro no peito, na noite desta terça-feira (17), no Bairro Chico Paulo, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o empresário chegava na própria residência, quando dois homens em uma motocicleta pararam próximo a vítima, o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo anunciou um assalto.

O homem entregou os pertences e levantou os braços, mesmo assim, o criminoso efetuou um único disparo que acertou o peito da vítima. Uma testemunha ainda conta que viu quando um dos bandidos começou a discutir e agredir o comparsa pela ação tomada, mas mesmo se evadiram com o veículo de Railson, modelo Saveiro Cross, cor branco e placa NAF-0622.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do ocorrido, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard, em estado de saúde grave. Após o quadro clínico de Railson ter se agravado, ele precisou ser encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Polícias Militares também estiveram no local, colheram as informações e procuraram os criminosos na região, até o momento ninguém foi preso. Os agentes da Delegacia de Senador Guiomard já iniciaram as investigações e tentam encontrar o carro de Railson.