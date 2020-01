Empresas de água e luz estão proibidas de cobrar tarifa sem a leitura do hidrômetro ou relógio

Já chegou na sua casa uma conta de luz ou água onde o valor foi obtido apenas pelo levantamento do tamanho da sua residência, sem a leitura do relógio ou do hidrômetro? Pois se a resposta for sim, isso não vai mais acontecer, já que a partir desta sexta-feira, 10, esse mecanismo de cobrança é ilegal.

De acordo com uma lei publicada no Diário Oficial pelo governador Gladson Cameli, de autoria do deputado estadual Chico Viga (Podemos), as empresas concessionárias fornecedoras de água e luz só poderão efetuar cálculos para fins de contas aos consumidores através da leitura dos aparelhos medidores, sejam eles, de aferição, hidrômetro e/ou relógios, sendo estes, especialmente aferidos pelos órgãos de metrologia.

Se não houver medidor de água ou luz instalado na residência, a cobrança deve ter como base a tarifa mínima. A lei também estabelece que nos casos de aquisição do primeiro aparelho medidor, os valores destes equipamentos serão cobrados diretamente aos consumidores conforme tabela já existente uma única vez. Já a troca e o conserto de hidrômetros e/ou relógios, serão de responsabilidade das concessionárias fornecedoras de água e luz, não recaindo ao consumidor quaisquer ônus para pagamento dos serviços.

Cobrança retroativa agora só se for comprovado que há adulteração no medidor, o famoso “gato”. Em caso de defeito nos aparelhos medidores, só é permitida a cobrança se a concessionária de água ou luz comprovar que o defeito no aparelho foi causado pelo consumidor.