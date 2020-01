Enteado é suspeito de matar padrasto a facadas e tentar matar a própria mãe

Hudison Matias da Silva, de 39 anos, foi morto no início da noite desta terça-feira (21) e a suspeita é que quem cometeu o crime seja o próprio enteado, Wilian Cordeiro da Silva, de 20 anos.

O crime ocorreu na Rua da Amizade, no bairro Novo Calafate. Segundo informações colhidas pela reportagem do ContilNet, o rapaz teria tentado matar a própria mãe e o padrasto tentou defendê-la e acabou sendo morto com várias facadas.

O acusado fugiu do local após o crime. Policiais militares foram acionados, mas não conseguiram prender o suspeito. Segundo a família das vítimas e do acusado, eles estavam conversando normalmente quando Wilian pegou uma faca e foi para cima da sua mãe.

O IML foi até o local e após realizar a perícia, levou o corpo da vítima para o IML de Rio Branco. Segundo a polícia, há dois meses Wilian teria tentado matar a própria esposa.