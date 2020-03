Escolas municipais de Rio Branco monitorarão alunos com vacinação atrasada, diz MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde, promoveu uma reunião com diretores de escolas municipais com o intuito de apresentar estatísticas e apontar as estratégias em curso para melhorar os índices de cobertura vacinal no Acre.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da instituição, a reunião aconteceu na terça-feira (10). De acordo com o promotor de Justiça Glaucio Ney Shiroma Oshiro, a ideia é vincular a matricula do aluno com a carteira de vacinação. “A ideia fundamental é trazê-los para a estratégia da imunização, que é a vinculação da matrícula com a apresentação da caderneta vacinal em dia. E com isso aumentar a cobertura vacinal, inicialmente no município de Rio Branco, e posteriormente expandindo a estratégia para o interior”, ressaltou.

Estiveram presentes também no evento o secretário Municipal de Educação, Moisés Diniz Lima, o presidente do Colegiado de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep), Valquirio Firmino, além de representantes das secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

Desde o início do projeto, mais de 100 escolas foram visitadas e selecionadas para verificação da situação vacinal, com a leitura das cadernetas de vacinação, emissão de certificação de regularidade aos alunos que estavam com as vacinas em dia e orientações aos que não estavam para procurar o posto de saúde mais próximo e realizar a imunização.

Atualmente o projeto está na etapa de monitoramento das pessoas que estavam irregulares no momento da matrícula. “Queremos estreitar o diálogo com os diretores a fim de que eles possam cuidar melhor das crianças que estavam irregulares e dos alunos novos também, e então fazer os encaminhamentos para a Secretaria de Saúde”, explicou o promotor de Justiça.