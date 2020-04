Estado monitora pandemia para flexibilizar ou endurecer medidas

Nesta sexta-feira(3) o governador Gladson Cameli decidiu pela prorrogação por mais 15 dias do Decreto nº 5.496, que trata sobre a suspensão temporária de atividades públicas e privadas e ainda define providências administrativas a serem adotadas pelo Poder Executivo estadual.

De outro lado, o governador monitora a situação e o quadro pandêmico para flexibilizar ou endurecer ainda mais a mobilidade social e o funcionamento dos empreendimentos e negócios no Acre.

Pelo texto do novo decreto, empresas que participem em qualquer fase da cadeia produtiva e de distribuição de produtos de primeira necessidade para a população, como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, postos de combustíveis, padarias, conveniências, supermercados, mercadinhos, minibox e congêneres, continuam funcionando normalmente.

De acordo com a Agência de Notícias do Acre, Gladson segue recomendando o isolamento como meio de evitar a propagação do coronavírus. “A situação que estamos vivendo requer muita atenção e cuidado com a nossa população. Temos que nos isolar para que o vírus não se propague. Se isso acontecer, estou disposto a rever o decreto que estabelecemos para que o comércio volte a funcionar. Estou preocupado com tudo isso e o governo vem tomando medidas para que empresários e trabalhadores não sejam prejudicados”, disse Gladson Cameli.