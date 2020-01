Ex-presidiário é morto com um tiro nas costas na Cidade do Povo

Mais um homicídio foi registrado na capital. O ex-presidiário Antônio José Bernardo de Oliveira, de 29 anos, foi morto com um tiro no início da tarde desta terça-feira (14). O crime aconteceu na quadra 3E, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Antônio estava caminhando na rua, quando um homem não identificado se aproximou, o abordou e de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu as costas de José. Após a ação o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

Populares ao verem o homem ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Antônio que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).