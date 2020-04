Ex-senador Jorge Viana diz que está curado do coronavírus

O ex-senador Jorge Viana (PT) divulgou em sua conta no Instagram na tarde desta sexta-feira, 3, que está curado do novo coronavírus (Covid-19).

Ele teria passado mais de duas semanas isolado e relatou que o período de isolamento foi “pior que as 5 malárias”, o qual já passou.

“Fiquei mais de duas semanas isolado, sozinho em casa. Foi difícil e muito sofrido, pior que as 5 malárias que já tive. Tive medo e me senti ameaçado, foi terrível. Foram dias muito solitários e de reflexão sobre o medo de não poder mais estar vivo. E também sobre o que isso tudo pode nos trazer de ensinamentos. Pensei muito nas pessoas que também estavam e estão passando o mesmo. Mas Deus, mais uma vez, me deu forças!”, relatou.

Ao encerrar seu post, Jorge Viana agradeceu família e amigos pelas manifestações de solidariedade.

“Graças a Deus estou curado! Agradeço todas as manifestações de solidariedade, não tenho palavras para agradecer o carinho e a amizade de vocês. Agradeço quem rezou, quem orou”, encerrou.