Exames de idosos do Lar Vicentino internados na Upa dão negativo para Covid-19

Os dois idosos moradores do Lar Vicentino em Rio Branco que estavam internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito da capital acabam de retornar para o abrigo nesta quinta-feira (16). O resultado dos exames para detectar infecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em ambos os moradores apresentou negativo para a doença. A informação foi confirmada pelo médico responsável pelo asilo, Enoque Araújo.

Os idosos, um de 82 anos e outro de 68, ambos do sexo masculino, foram levados para a UPA após um morador ser contaminado com o vírus e falecer em decorrência de complicações da doença.

De acordo com Araújo, ambos apresentam bom estado de saúde, sem nenhum sintoma de gripe ou Covid-19. Eles já se encontram no abrigo.

O médico destaca que o Lar Vicentino segue fazendo desinfecção do abrigo, tanto na área interna quanto externa. Nesta quinta-feira, mais uma série de desinfecção foi realizada no local, que abriga atualmente 53 idosos.