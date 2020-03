FAKE NEWS: Polícia Civil desmente “boatos” sobre golpes aplicados por funcionário de empresa elétrica em Cruzeiro do Sul

Circula em grupos de WhatsApp, uma mensagem em áudio acompanhada de um foto, alertando as pessoas para um suposto estelionatário, que estaria aplicando golpes em Cruzeiro do Sul. A mensagem começou a ser divulgada nesta quarta-feira, 18.

Nos áudios em questão, um sujeito não identificado “alerta” a população, informando que um homem, vestido com uniforme da empresa ao qual trabalha, estaria entrando em algumas residências, solicitando documentos pessoais, para fazer compras no nome das vítimas. Ele diz ainda que empréstimos e a compra de um perfume importado teria sido feito pelo acusado.

É FAKE NEWS!

A equipe jornalística do jornal Juruá Em Tempo analisou as mensagens, e entrou em contato com o delegado Lindomar Ventura, responsável pela Delegacia Geral do município. Durante a conversa, Ventura informou que a vítima teria procurado a delegacia para esclarecer que não tinha nenhum tipo de envolvimento com as “supostas informações” que estavam sendo espalhadas. Ele esclareceu ainda trabalhar em uma empresa de energia elétrica da região, mas que em nenhum momento utilizou so seu trabalho para aplicar golpe em nenhuma pessoa.

O delegado informou ainda que não existe nenhum Boletim de Ocorrências acusando a vítima de praticar quaisquer golpes que seja.

O caso agora deve ser investigado, na tentativa de localizar o autor dos áudios, para que o mesmo possa responder sobre as acusações feitas.

Por Richard Silva, com reportagens de Beatriz Santos, do Juruá Em Tempo.