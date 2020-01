Festa de São Sebastião é aberta com missa campal no município de Xapuri

Raimari cardoso

O 118° Novenário de São Sebastião foi oficialmente aberto na noite deste sábado, 11, com a realização de missa campal na praça que leva o nome do santo padroeiro, no centro histórico de Xapuri.

Centenas de pessoas participaram da celebração depois de acompanharem uma carreata que saiu de frente do 8° Batalhão do Corpo de Bombeiros, na entrada da cidade, e se encerrou no local da primeira celebração.

A missa foi celebrada pelo padre Francisco das Chagas, pároco de São Sebastião há 14 anos, e pelo recém ordenado padre Raimundo Mustafa de Azevedo, que vai atuar na paróquia de Xapuri.

Essa primeira novena marcou a abertura oficial da festa religiosa e as boas-vindas aos romeiros que se dirigem à cidade todos os anos para participar da manifestação.

Durante a celebração, o padre Chagas comentou a primeira carta de Paulo aos coríntios e evocou o amor e a paz entre as pessoas. Ele completou dizendo que o amor de São Sebastião ao Cristianismo é exemplo a ser seguido para que o mundo encontre a paz.

O radialista Odahil Cardoso Monte, 76, participou emocionado da missa. Ele veio de Rio Branco, onde faz tratamento de saúde, agradecer pela recuperação após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que o deixou à beira da morte.

“A fé não se explica, se vive. E eu creio que estar vivo depois de ter um AVC com setenta e tantos anos se deve a essa minha fé em São Sebastião, que vem desde quando eu me entendo por gente”, afirmou.

A partir deste domingo, 12, as celebrações serão realizadas diariamente, na igreja de São Sebastião, até o dia 19. Nesse período, uma extensa programação, com atividades religiosas, culturais e esportivas, será desenvolvida tanto pela igreja quanto pela prefeitura.