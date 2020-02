Fevereiro inicia com dupla em motocicleta executando homem em Rio Branco

A onda de violência não cessa e o primeiro homicídio do mês de fevereiro foi registrado na capital. Everson Carvalho Brandão, de 35 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado (1°). O crime aconteceu na rua Monte Sinai, no bairro Santa Helena, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Everson estava trafegando em sua bicicleta na rua, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou quatro tiros. A vítima foi atingida com três tiros, dois atingiram o abdômen e outro na perna. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Everson que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos policiais militares para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida a polícia colheu informações, fizeram patrulhamento pela região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes de polícia civil da delegacia de homicídios e proteção à pessoa (dhpp) já iniciaram as investigações em busca de identificar os acusados. A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.