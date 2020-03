Foragido da justiça é preso com 125 papelotes de cocaína na Vila Betel

Policias penais prenderam na madrugada deste domingo (29) um homem portando 125 papelotes de pasta de cocaína. O homem foi abordado no conjunto habitacional Vila Betel, em Rio Branco, e possuía um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 4h da madrugada, os policiais penais se deslocaram a Vila Betel para o atendimento de uma ocorrência envolvendo um detento monitorado.

Durante o deslocamento, encontraram o detento que atende pelas iniciais A. M. S. C. em posse de 125 papelotes de uma substância branca aparentando ser pasta base de cocaína e a quantia de R$ 82,00.

“Em contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os policiais puderam confirmar os dados do indivíduo e ainda constataram a existência de um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para os procedimentos de costume”, informa o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).