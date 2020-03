Forças de Segurança devem fazer Operação para fechar motéis em funcionamento no Acre

A reportagem do ContilNet recebeu a informação na noite desta sexta-feira (20) de que uma operação das forças de Segurança Pública deverá ser realizada em busca de fechar os motéis que estão em funcionamento na capital acreana, mesmo com a determinação do governo. A ordem é que esses locais sejam fechados para evitar o contágio do COVID-19.

Segundo informações repassadas, o objetivo é que os donos desses estabelecimento tenham consciência do grave momento enfrentado na saúde pública.

A operação depende apenas de uma autorização do governo do estado do Acre para que a Secretaria de Segurança Pública possa atuar. “Eles estão avaliando o melhor horário para que possam chegar nos motéis e solicitar o fechamento”, informou uma fonte palaciana que não quis se identificar.

Caso os motéis não fechem as portas, os donos deverão ser autuados e multados por risco à saúde pública. Até o momento, já foram confirmados e registrados 7 casos da doença no Acre.