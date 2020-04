Frente fria chega ao Acre nesta terça-feira e ameniza temperaturas, informa Sipam

Uma boa notícia para quem não gosta de calor: o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que uma frente fria de intensidade fraca chega ao Acre nesta terça-feira (7) e ameniza as temperaturas em todas as regiões do estado. A previsão é de céu nublado a encoberto e pouco sol. Em Rio Branco, no leste e no Vale do Acre pode chover forte a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde.

A temperatura mínima será de 23 graus e deve ser sentida em municípios como Cruzeiro do Sul, Assis Brasil e Rodrigues Alves. Já a máxima será de 31 graus em Tarauacá, Jordão e Feijó. Na capital, os termômetros variam de 24 a 29 graus. A leve friagem continua na quarta (8) em todas as regiões do Acre.