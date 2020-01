Fronteiras do AC podem fechar se casos de coronavírus no Peru forem confirmados

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse ao ContilNet que a fronteira do Acre, com os países da Bolívia e do Peru, podem ser fechadas caso se confirme casos do coronavírus.

“Por ser uma área fronteiriça, temos que ter cuidado redobrado como trabalhos de prevenção para manter esse monitoramento. No tocante ao fechamento da fronteira, isso envolve o Ministério das Relações Exteriores (ou Itamaraty) caso comprovados os casos”, explicou.

Bestene enfatizou que a preocupação com as fronteiras é necessária devido ao Acre ter acesso direto aos dois países. “Seria um apelo estadual do governador ao governo nacional devido ao perigo iminente. Portanto, teríamos que chamar o Ithamaraty para podermos adotar medidas como essas”, explicou o gestor da Sesacre.

Para ajudar nesta fiscalização envolvendo o Coronavírus, o governo pretende realizar uma reunião com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). “Pretendemos redobrar a atenção no aeroporto. Eles precisam se inserir nesse processo e nos ajude nessa fiscalização aos passageiros”, explicou.