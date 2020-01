Fuga em massa ocorreu em pavilhão onde mais de 200 presos se “converteram” ao evangelho

ac24horas

Os dias 8, 9 e 10 de janeiro deste ano foram atípicos aos detentos do Pavilhão L do presídio estadual Francisco de Oliveira Conde (FOC) em Rio Branco. Eles tiveram a oportunidade de participar de um “Encontro com Deus”, ação evangélica realizada por voluntários com o intuito de livrar os presos do mundo do crime enquanto ainda cumprem suas respectivas penas. O que era para dar um alívio para o Pavilhão, parece ter sofrido efeito contrário. Isso porque a fuga de quase 30 reeducandos na madrugada desta segunda-feira, 20, ocorreu no mesmo Pavilhão onde 233 presos se converteram ao evangelho recentemente.

O ato de conversão em grupo foi registrado pelo videomaker do ac24horas Kennedy Santos e divulgado nesse final de semana. Foi a primeira vez que a unidade penitenciária recebeu uma ação parecida. O primeiro “Encontro com Deus” dentro do presídio reuniu famílias que já não ficavam juntas há cerca de até 10 anos. Foram três dias de atividades de cunho evangélico e muita esperança para os detentos e aos policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Dos 26 fugitivos, apenas um retornou ao presídio – Adalcimar Oliveira de Almeida foi capturado no momento que tentava escapar. Contudo, outros 25 que estavam no Pavilhão L continuam foragidos. Não se sabe se entre os fugitivos consta algum dos que deram “adeus” à criminalidade durante a ação. A segurança pública do estado diz estar com todas as polícias empenhadas para recapturar os detentos que escaparam por meio de um buraco feito na parede de uma das celas. Eles usaram cordas feitas de lençol para pular a muralha do FOC.