Funai abrirá concurso com 1,9 mil vagas e salários de até R$ 6,4 mil reais

Um dos editais esperados por muitos concurseiros é o do concurso da Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão que vem enfrentando uma grande defasagem de pessoal. O pedido em avaliação no Ministério da Economia prevê autorização para 1.908 vagas.

A expectativa é de que a liberação seja concedida o mais breve possível, para que o processo seletivo saia ainda este ano.

A solicitação do concurso da Funai foi encaminhada no final de maio de 2019 à pasta, com objetivo de que o certame ocorra em 2020.

Vagas

São 1.560 ofertas de ensino médio para a carreira de agente indigenismo. A remuneração inicial corresponde a R$ 4.891,07 mensais, sem incluir o auxílio-alimentação no valor R$ 458.

As demais chances são para candidatos com formação superior e estão distribuídas entre os seguintes cargos: indigenista especializado (156), assistente social (19), economista (18), administrador (15), antropólogo (14), engenheiro (13), sociólogo (11), contador (8) e psicólogo (4). Neste caso, os vencimentos são de R$ 5.962,87 mais o vale-alimentação de R$ 458.