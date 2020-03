Gerador pega fogo na Justiça do Trabalho e funcionários evacuam prédio com medo de explosão

FOLHA DO ACRE

Um gerador de energia pegou fogo na tarde desta terça-feira (10) localizado dentro do prédio da Justiça do Trabalho, no centro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, os funcionários e demais pessoas que estavam no local ficaram assustados com a fumaça que saia do subsolo, local onde está instalado o gerador.

De acordo com servidores da Justiça do Trabalho, o fogo começou após um curto circuito na rede elétrica. Os funcionários e outras pessoas que estavam no prédio saíram para a rua com medo de explosão.