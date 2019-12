Gladson anuncia a chegada de medicamentos para a Saúde

O governador Gladson Cameli (Progressistas), acompanhado de seu Secretário de Saúde, Alysson Bestene, e o Secretário Adjunto, Paulo Justino, usou seu Instagram na tarde deste domingo (23) para anunciar que a Saúde do Estado acabou de receber uma grande remessa de medicamentos para atender as unidades de saúde tanto da capital, como as do interior.

O chefe do Palácio Rio Branco disse que os medicamentos já estão sendo preparados para distribuição o mais rápido possível e ainda mostrou por meio de fotos, o material para as cidades de Brasiléia, Porto Walter e Santa Rosa do Purus, que já devem ser encaminhados a partir desta segunda-feira (23) para os municípios.

Cameli ressaltou também a parceria com os estados vizinhos e disse que o desafio é grande na área da saúde, “mas junto com a equipe, a gente vai conseguir vencer”.

“Para vocês terem uma ideia, até os estados vizinhos que quando estão precisando de algum tipo de medicamento que não estão localizando para comprar, nós estamos emprestando”, afirmou.