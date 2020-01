Gladson inaugura Ciosp de Acrelândia e faz entrega de equipamentos para segurança

O governador Gladson Cameli inaugura às 9h30 desta quarta-feira (8) a sede do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) em Acrelândia. O prédio está localizado na rua Geraldo Barbosa, 735, no centro da cidade.

Mais tarde, às 16h30 do mesmo dia, Gladson faz a entrega de material de tecnologia da informação ao sistema de segurança pública em cerimônia no Ginásio do Sesc, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Todos os atos estarão acompanhados do vice-governador Major Rocha e do secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar.