Gladson pede à Sérgio Moro presença do Exército no Acre

O governador Gladson Cameli, acompanhado de quase toda bancada acreana em Brasília, esteve reunido na tarde desta terça-feira, 4, com o Ministro Sérgio Moro.

Durante a reunião, Gladson mostrou que discorda de seu Secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar, que minimizou a presença da Força Nacional no Acre. Gladson fez o contrário e pediu mais apoio do governo federal no combate á violência no estado.

O governador solicitou de Mouro a presença de homens do Exército Brasileiro para aumentar a fiscalização das fronteiras acreanas e pediu mais. Gladson, mesmo discordando de qualquer tipo de intervenção federal na segurança pública acreana, quer o Exército nas ruas de Rio Branco, fortalecendo o combate à criminalidade.

O Ministro da Segurança Pública não deu resposta, mas afirmou que vai analisar com carinho o pedido de Gladson Cameli.