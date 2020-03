Gladson pede que Energisa não corte a luz dos acreanos nos próximos 90 dias

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), divulgou na noite deste domingo (22) vídeo onde apresentou aos acreanos as medidas que o governo vem tomando para evitar a propagação do coronavírus no estado.

Uma das medidas tomadas pelo governo é pedir ao governo federal o fechamento dos aeroportos acreanos. Cameli também afirmou que solicitou à Energisa e ao Depasa a suspensão do corte de energisa elétrica e água, respectivamente, pelos próximos 90 dias.

“Sei que é difícil para empresários, mas entre a economia e as pessoas, vamos salvar vidas. Solicitamos à Energisa a suspensão do corte de energisa elétrica por 90 dias, assim como determinei ao Depasa que suspenda o corte de água por 90 dias”, diz.