Gladson vai pedir ajuda da China para combater o coronavírus

O governador Gladson Cameli não descarta pedir ajuda da China para combater o coronavírus no Acre. Em uma coletiva online ao vivo em sua página oficial na manhã desta segunda-feira, 23, ele disse que está “muito preocupado” com o atual momento e teme um possível caos com o surgimento de mais casos da Covid-19.

“Vamos precisar de respiradores, luvas e outros materiais e por isso devo pedir ajuda a China”, afirmou.

Por telefone, o governador disse ao Notícias da Hora que os governadores do Brasil estão conversando com o objetivo de solicitar ao governo chinês pedido de ajuda.

Cameli pediu, durante a coletiva online, que o tema não seja politizado e lamentou a falta de alinhamento de parte da equipe do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento ao grave problema da pandemia.

O governador também falou que sua equipe está estudando meios para compensar perdas econômicas por conta da suspensão da atividade de trabalhadores autônomos e empresas.

Luciano Tavares, do Notícias da Hora.