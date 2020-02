Gladson vai se reunir com Sérgio Moro e pedir auxílio do Exército nas fronteiras do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) viajou com destino à Brasília, com o objetivo de buscar alternativas do governo federal para fortalecer as fronteiras do Acre com a Bolívia e Peru. Além disso, serão tratados alguns temas como infraestrutura, saúde e educação.

Cameli declarou ao ContilNet que deve se encontrar com o ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, ainda esta semana. O governador descarta o pedido de intervenção federal, mas, deve solicitar um apoio maior do Exército nas fronteiras.

“Estou em uma agenda em todos os ministérios. Vamos tratar de saúde, educação e principalmente sobre a questão da segurança. Amanhã vamos divulgar a agenda toda”, declarou.

O governo entende que a ajuda vai coibir a entrada de drogas e armamentos que abastecem os bairros criminosos da Capital e do interior. A data do encontro com o ministro ainda não foi divulgada pela assessoria do governo.