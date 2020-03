Gol suspende venda de passagens de todos os voos do Acre por causa do coronavírus

A queda no número de passageiros em seus voos em função do coronavírus obrigou a Gol a suspender a venda das passagens dos voos diretos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, Brasília e Manaus. Com a decisão da Gol, a LATAM será a única a operar no Acre. No site da LATAM ainda estão sendo vendidos os voos sem escalas de Rio Branco para Brasília e São Paulo (Guarulhos.

A Gol ainda vai realizar voos na próxima quinta-feira (26/03), sexta-feira (27/03) e domingo )29/03) de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, e também no sentido inverso. O último voo da capital do estado para Brasília será na segunda-feira (30/03). No dia 17 de março a Gol suspendeu todos os voos internacionais. A suspensão vai até 30 de junho. Tudo indica que a companhia vai voltar a operar no Acre, mas ainda não há uma data. A Gol foi procurada, mas ainda não respondeu ao ac24horas sobre a suspensão dos voos.

Um acordo firmado entre o Governo Federal e as companhias aéreas permite que o reembolso das passagens seja realizado em até 12 meses, Por outro lado, quem teve o voo cancelado, poderá escolher outra data sem o pagamento da diferença ou multas para viajar até 30 de setembro deste ano.

A crise causa nas companhias aéreas obrigou a Azul adiar por tempo indeterminado o início dos voos em Rio Branco, A companhia pretendia iniciar operações entre abril e maio deste ano, mas a crise causada pela que da passageiros obrigou a empresa mudar os seus planos de expansão. A Azul é a terceira maior companhia aérea do Brasil.

