Governador avalia primeiro ano de gestão na imprensa local

O governador Gladson Cameli concedeu nos últimos dois dias diversas entrevistas para veículos de comunicação da capital acreana. Sem fugir de nenhum questionamento da imprensa, o gestor fez um balanço positivo das ações governamentais realizadas ao longo do ano, falou ainda dos principais desafios e das perspectivas para 2020.

Durante a edição especial do programa “Fale com o governador”, que foi ao ar nesta sexta-feira, 27, em rede estadual de rádio, Gladson salientou que conseguiu atingir todos os objetivos traçados por meio de um audacioso planejamento em benefício da população acreana.

Na área de Segurança Pública, Cameli enfatizou que encontrou uma pasta completamente sucateada e policiais desacreditados. O déficit orçamentário era tamanho que até mesmo o abastecimento das viaturas estava comprometido. Para agravar ainda mais a situação, quase R$ 30 milhões em emendas parlamentares foram tratadas com total desprezo pela antiga administração e por muito pouco não foram devolvidos aos cofres da União.

Com muito esforço e determinação, este montante foi recuperado e investido em prol do fortalecimento das forças policiais no enfrentamento a criminalidade. Somente em viaturas, o governo fez uma grande entrega de mais de 120 veículos de uma só vez. Gladson afirmou categoricamente que tem orgulho da polícia acreana e que não medirá esforços até seu último dia de governo para trabalhar por melhores condições de trabalho e constante valorização de seus profissionais.

Cameli comemorou a redução no índice de violência que colocou o Acre entre os estados brasileiros que mais reduziram o número de mortes violentas. Somente neste mês de dezembro, a recuperação de automóveis roubados chegou a 90% e o gestor chegou a citar um exemplo de um veículo recuperado em apenas seis minutos pela polícia Militar.

Para 2020, o governo tem como meta nomear mais de 500 novos policiais civis e militares, modernizar a Segurança Pública, construir centros integrados no interior, adquirir novos equipamentos e viaturas, além do compromisso de valorização dos servidores que integram as forças policiais.

R$ 80 milhões de economia em renegociação de dívidas e início de grandes obras de infraestrutura marcarão 2020

O governador Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para revelar ao público que o Estado economizará R$ 80 milhões que seriam pagos de juros por conta de empréstimos mal sucedidos pelo governo passado. Com este montante, segundo o chefe do Executivo, será possível investir em grandes obras que alavancarão a economia local por meio da geração de novos postos de trabalho e renda.

Outra informação bastante comemorada foi a recente autorização para a compra de R$ 50 milhões em máquinas pesadas para a recuperação e manutenção de ramais nos 22 municípios. O ousado investimento é mais um compromisso firmado pelo governador com a população da zona rural e assegura mais um importante passo para a implementação do agronegócio sustentável.

Também foi publicado no Diário Oficial do Estado o aviso de licitação para a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia. Com previsão de início para o próximo ano, a importante obra orçada em R$ 60 milhões é um marco para a região do Alto Acre e consolida de uma vez por todas o corredor rodoviário do Pacífico.

Gladson ainda anunciou a construção da Orla do bairro Quinze, em Rio Branco, e agradeceu a deputada federal Vanda Milani pela destinação do recurso. Assim como a tão sonhada ponte sobre o rio Acre que ligará o bairro da Sibéria ao centro de Xapuri.

Ao fim da entrevista, o governador Cameli pediu para a população acreana não perder a esperança por dias melhores e deixou claro que ele e toda a equipe de governo estão comprometidas em fazer as mudanças que o estado precisa para alcançar seu verdadeiro desenvolvimento econômico e social.