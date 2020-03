Governo e prefeitura decidem suspender as aulas a partir desta quarta-feira

O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE), tomou mais uma medida de impacto para prevenção do coronavírus no estado. As aulas em toda a rede pública de ensino serão suspensas em todo o Acre a partir desta quarta-feira, 18.

a mesma também foi anunciada pela preferia socorro Nery, a decisão já está tomada, restando decidir apenas o tempo de paralisação das aulas.

A medida vem sendo adotada por vários estados para tentar minimizar os impactos do coronavírus, já que o aglomerado de pessoas nas escolas, principalmente crianças, tornam mais rápida a proliferação da doença.