Governo promove leilão de veículos, equipamentos de informática e mobiliários

Na próxima terça-feira, 30, a partir das 9h, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), realizará no auditório da antiga Emater, ao lado do Detran, no bairro Estação Experimental, um leilão de equipamentos e veículos, pertencentes ao patrimônio do Estado. O leilão será do tipo “maior lance ou oferta” e prevê arrecadar, apenas nos lotes de veículos e sucatas, mais de R$ 1 milhão. As condições foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, 16.

Serão leiloados quase 200 veículos, entre caminhonetes, carros de passeio, quadriciclos, caminhões e motocicletas e, ainda, mais de 3 mil itens, entre equipamentos de informática, eletroeletrônicos e mobiliários. Os objetos foram classificados nas condições de inservíveis, irrecuperáveis e sucatas, alguns devido ao tempo de uso, como o caso de um caminhão ano 1985, ou ainda pela completa ausência de manutenção.

A secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice, ressaltou a importância da parceria entre os órgãos para a realização do leilão e para o Estado: “Esse leilão representa a superação de mais uma parcela da herança crítica da gestão passada. É resultado de um enorme esforço coordenado pela Seplag junto a todos os setores de patrimônio do Estado, que durante o ano de 2019 realizaram levantamentos e sistematizaram essas informações para que o leilão se concretizasse. Além de possibilitar uma importante economia para o Estado, com manutenção inviável principalmente de veículos, vamos desocupar dezenas de espaços em todos os órgãos que hoje servem apenas para armazenar itens que não tem mais utilidade e encontram-se sucateados”.

Poderão participar do arremato, pessoas físicas e jurídicas desde que não estejam cumprindo sanções administrativas. Quanto à visitação, estará aberta entre os dias 20, 21 e 22 deste mês, das 8h às 14h, nos endereços disponibilizados no Diário Oficial, de acordo com o bem que deseja adquirir ou pela internet, através do site: www.saleiloes.com.br.

Para acesso a lista dos bens disponíveis no leilão, baixar o arquivo: Ultima edição Diário Oficial a partir da pág. 15.