Gravadora faz Comunicado Oficial sobre a morte do cantor Juliano Cezar

Gravadora emitiu na tarde de hoje uma nota oficial sobre a morte do cantor sertanejo Juliano César. Durante mais de 30 anos de carreira o cantor esteve mais da metade desse tempo com a gravadora.

Diz a nora:

A notícia mais triste que a gente poderia comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor Juliano Cezar. Juliano Cezar teve uma parada cardiorespiratória enquanto se apresentava em um show realizado na cidade de Uniflor, interior do Paraná.

O cantor deixa, esposa, mãe, irmã e sobrinhos e milhares de amigos e fãs. O velório acontecerá em Ribeirão Preto, cidade onde o cantor morou por mais de 25 anos. Após o corpo seguirá para Passos/MG, sua cidade natal, onde também será velado e, em seguida sepultado, sendo aberto aos fãs em ambas as cidades.

Velório em Ribeirão Preto/SP

Data: 31/01/2019 (terça-feira) a partir das 18h até às 21h.

Endereço: Rua: São José, 3081, Bairro Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP.

Velório e Supultamento em Passos/MG

Data e Horário: 01/01/2020 (quarta-feira), de 01h às 13h

Endereço: Av. Paulo Esper Pimenta,151 Bairro Coimbras, Passos/MG.



Sobre Juliano Cezar:

Foram 33 anos de carreira e 14 álbuns (sendo 4 DVDs) gravados, Juliano Cezar é um dos mais queridos e respeitados cantores sertanejos do Brasil. Neste período emplacou sucessos como “Não Aprendi Dizer Adeus” (gravada por Juliano em 1990 no seu primeiro CD e, anos mais tarde, regravado pela dupla Leandro & Leonardo), “Rumo à Goiânia” (de 1991), “Bem aos Olhos da Lua” (de 1997), “Cowboy Vagabundo” (2002), Malvada (2002), “Faz Ela Feliz”, entre outras. Em 1991 Juliano Cezar foi considerado o cantor revelação do ano pelo prêmio Sharp. Em 2004, foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum romântico com o disco “Cowboy Vagabundo.

Juliano Cezar havia completado 58 anos, na última sexta-feira, dia 27.