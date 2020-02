Grupo tenta roubar Hilux no estacionamento de supermercado e efetua disparos

Quatro homens armados tentaram roubar uma caminhonete Hilux no início da noite desta terça-feira (4) no estacionamento de um supermercado da cidade.

Segundo informações da vítima, ao entrar no estacionamento e sair da Hilux, quatro homens não identificados, em um carro Fiat Uno se aproximaram e anunciaram o assalto. De acordo com a vítima, um dos criminosos levantou a blusa mostrou a pistola na cintura e disse para não reagir e entrar no banco detrás da caminhonete.

No instante que o proprietário da caminhonete se deslocava para dentro do carro, ele correu e conseguiu fugir dos criminosos que chegaram a efetuar ainda quatro tiros. Na hora da ação, houve muita correria e confusão. Ninguém saiu ferido e os bandidos se evadiram do local levando apenas a chave da caminhonete.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações e em seguida, fez rondas na região em busca de prender os assaltantes, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.