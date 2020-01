Helicóptero do Governo do Acre é atingido por caminhão quando tentava decolar

O acidente aconteceu por volta das 11h da manhã deste sábado, dia (18), próximo ao Posto Correntão, localizado na Br 364, bairro Belo Jardim na região do segundo distrito de Rio Branco capital do Acre. O helicóptero Harpia 1, uma das três aeronaves da frota do governo do estado do Acre. Esta aeronave era usada para dar apoio em operações de salvamento nos 22 municípios acreanos de difícil acesso, bem ainda no salvamento de vítimas em estado grave. No momento do acidente o helicóptero dava apoio em uma operação policial.

O Harpia 1, acabou sendo envolvido em um acidente ainda no solo quando iniciava o procedimento para levantar voo, com destino a outro local da mesma operação denominada “Fecha Fronteira”.

O motorista de um caminhão baú, fez uma manobra ariscada e acabou tocando as hélices do helicóptero, provocando o acidente.

Por sorte, apenas um tripulante da aeronave sofreu ferimentos leves e chegou a ser encaminhado para uma unidade pronto atendimento e passa bem. No caminhão, havia três pessoas incluindo o motorista, eles receberam atenção médica e prestaram esclarecimento às autoridades responsáveis.

O Governo do Estado e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, divulgou nota afirmando que aeronave participava da operação no combate a violência no estado, todos os tripulantes estavam aptos e a aeronave com documentação em dia para voos em operações. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já foi acionado para que possa apurar os fatos que ocasionaram o acidente.

Os nomes do motorista do caminhão e dos tripulantes da aeronave envolvidos no acidente, não foram divulgados.