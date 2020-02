Homem é encontrado morto com 17 facadas em área de mata em Porto Acre

José Lenes Gonçalves, 35 anos, foi brutalmente ferido com 17 facadas e encontrado morto na tarde deste domingo (2) em uma área de mata ao lado do igarapé praias, no loteamento Delcimar, no município de Porto Acre.

Segundo informações de familiares, José saiu de casa na noite de sábado (1°) dizendo que iria a uma festa e não retornou. Populares que passavam na área de mata no loteamento encontraram Lenes morto com 17 perfurações de faca nas costas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida a polícia tentou colher informações com populares, mas ninguém soube informar sobre o homicídio.

O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil do município. A Polícia não soube informar a motivação do crime.