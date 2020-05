Homem é executado com um tiro na cabeça, no Vila Acre

Mais um homicídio com características de execução foi registrado na capital. Jeferson da Silva Barbosa, de 32 anos, foi morto a tiros no início da manhã desta quarta-feira (6). O crime aconteceu em frente a casa da vítima na Travessa Buriti, no bairro Vila Acre, região do segundo distrito em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Jeferson estava em casa quando dois homens em uma motocicleta pararam na frente da residência e o chamaram. Quando Jerfeson saiu para ver quem o chamava, o garupa da moto efetuou vários tiros que atingiram a vítima na cabeça, peito e abdômen. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas Silva já se encontrava morto.

Familiares chegaram a informar a polícia, que Jerfeson estava sendo ameaçado há três dias, uma vez que, ele havia se envolvido em uma discussão e teria ameaçado uma pessoa do bairro com uma faca.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão até a chegada do perito em criminalística, em seguida a polícia colheu as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que a motivação do crime foi um acerto de conta.

Fonte/ac24horas