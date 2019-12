Homem é executado e outro fica ferido em tiroteio na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Na noite de segunda-feira (30), a área policial foi bastante movimentada, um homem identificado por Janeilson Almeida Pereira, 26 anos, foi executado com seis tiros no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao Folha do Acre, Jeneilson estava na beira da rua conversando com outras pessoas, quando foi abordado por três pessoas que desceram do carro e atiram na vítima que foi alvejado com vários tiros. Mesmo com a chegada do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) a vítima morreu no local. Polícias militares do 3° batalhão isolaram a área até a chegada dos peritos do IML.

Porém antes do homicídio, Gilsimar batista amorim de 28 anos, estava bebendo com amigos em um bar na rua Rio grande do Sul, também no bairro Aeroporto Velho, quando quatro homens em um Táxi Branco Voyage, pararam na frente dele e três homens desceram armados foram na direção da vítima e sem falar uma palavra abriram fogo contra ele. O homem tentou fugir para os fundos do bar mais mesmo assim, foi alvejado com dois tiros, sendo um nas costas e outro na perna esquerda

A viatura do SAMU foi acionada para atender a ocorrência e a vítima foi estabilizado e encaminhado para o Pronto Socorro.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, na delegacia especializada em homicídios, a DHPP.