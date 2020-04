Homem é morto a pauladas após bebedeira em ramal de Rio Branco

Um homem, ainda não identificado, mas que aparenta ter 40 anos, foi morto a pauladas, na noite deste domingo (5), após uma bebedeira no Ramal do Pica Pau, na região do Bairro Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima recebeu várias pauladas na cabeça, após ter se desentendido com um “amigo” no momento em que saia do local da bebedeira.

O corpo foi localizado por moradores da região que viram o homem caído, e ao se aproximar, viram que na verdade a vítima estava morta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

