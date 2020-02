Homem leva facada do “amigo” durante bebedeira e vai parar no Pronto-Socorro

Uma bebedeira entre “amigos” terminou com Jhemisson Oliveira da Silva, de 29 anos, ferido com uma facada no final da tarde deste sábado (1°). O crime aconteceu na rua Antônio Boto, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

Segundo informações de populares Jhemisson estava bebendo na frente de uma residência com um “amigo” identificado como “Sérgio fura fura” quando entraram em discussão. “Sérgio fura fura” se irritou tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o abdômen de Jhemisson. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr cerca de 40 metros e caiu em via pública. O agressor fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima em casa estado de saúde gravíssimo ao pronto socorro de Rio Branco. As investigações já foram iniciadas pelos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).