Homem mata esposa com tiro na cabeça e depois se mata no Calafate, em Rio Branco

Ac24horas

O vigilante José Carlos Silva Basílio, de 41 anos, matou a ex-esposa Maria Celícia Cruz do Nascimento, de 37 anos, com dois tiros na cabeça e logo em seguida tirou a própria vida também com um disparo na cabeça. A tragédia aconteceu na rua Porto Acre, Loteamento Israel Lira, na região do Calafate.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o casal que já havia convivido há 12 anos, estavam em processo de separação. No início da noite deste sábado, Celícia foi até a casa do ex-companheiro juntamente com sua mãe e o seu irmão para pegar alguns objetos pessoais, quando uma discussão foi iniciada. José pegou Celícia pelo braço a jogou no quarto e em seguida tomou posse de uma arma de fogo e efetuou dois tiros que atingiu a mulher no peito e na cabeça. Em seguida o vigilante efetuou um tiro na sua própria cabeça.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou rapidamente no local, mas nada puderam fazer pelo casal que já se encontravam sem vida. Policiais Militares estiveram e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. Segundo vizinhos, o casal já teria se separado em outras duas oportunidades. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).