Homem morre atropelado por retroescavadeira durante limpeza de terreno em Rio Branco

Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste sábado (21) após ser atropelado por um trator modelo retroescavadeira, na Rua Minas Gerais, bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, o trator fazia um trabalho de limpeza de um terreno no bairro quando atropelou e matou a vítima.

O tratorista não viu o homem que passa por trás do veículo e o atropelou. Populares tiveram que gritar parar o condutor do trator parar o veículo. Mesmo assim, a vítima não resistiu e morreu no local.

Uma ambulância do Samu ainda foi acionada, mas ao chegar ao local o homem já estava morto.

O tratorista permaneceu no local do acidente, fez o teste do bafômetro e depois foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, onde prestou depoimento e logo depois foi liberado.