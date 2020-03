Homem suspeito de matar catador de latinhas é esfaqueado por populares

Emerson Rosa do Santos, de 30 anos, foi ferido a golpes de faca na noite deste sábado (28). O crime aconteceu na rua Mão de Onça, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Emerson é o suspeito de ter matado o jovem Antônio Batista Martins, de 25 anos, no início da noite deste sábado, a vítima estava catando latinhas quando foi ferido com um golpe de faca no pescoço e morreu no local.

Aproximadamente 2 horas após o crime, o suspeito foi abordado por populares que começaram agredi-lo com chutes, socos e com dois golpes de faca.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Emerson ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram no local e ninguém foi preso. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).