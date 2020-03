Iapen suspende visitas por 30 dias nos presídios acreanos por causa do coronavírus

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) publicou nesta quinta-feira (26) uma portaria suspendendo as visitas para 30 dias nas unidades prisionais do estado do Acre. O anuncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao publicar o decreto de situação de emergência devido à pandemia de Covid-19, no último dia 17 de março, o governador do Acre, Gladson Cameli, tinha estipulado um prazo de 15 dias de suspensão das visitas para manter o controle dentro das unidades penitenciárias do estado.

Segundo ínformacoes repassadas, a medida está sendo adotadas dentro das unidades prisionais para evitar a contaminação pela doença do Coronavírus.

As visitas estão suspensas por um mês; tanto as visitas sociais, no caso as familiares e íntimas, além do atendimento de advogados. Porém, neste caso “salvo comprovada necessidades urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos”, diz a portaria.

As escoltas e saídas externas que estavam agendadas também seguem suspensas por 30 dias, salvo as exceções.