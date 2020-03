Igreja Batista do Bosque suspende cultos presenciais para transmiti-los ao vivo pelas redes sociais

ac24horas

A Igreja Batista do Bosque, uma das maiores congregações evangélicas do Estado, resolveu suspender todos os cultos presenciais em todas as sedes programados para este mês março até que a pandemia de coronavírus (Covid-19), que já se confirmou em três pessoas no Acre seja controlada.

Em atenção ao decreto emergencial publicado no Diário Oficial do Estado assinado pelo governador Gladson Cameli, que determina medidas provisórias em enfrentamento ao vírus, a IBB informa que a Rede de Homens que aconteceria nesta terça-feira, 17, foi cancelada.

Os cultos Passos de Fé, que ocorrem às quartas-feiras, e Cultos de Celebração, que ocorrem aos domingos, serão transmitidos de manhã, tarde e a noite apenas ao vivo pelas redes sociais da IBB até ulterior deliberação.

“Buscamos somar esforços na contenção da disseminação do vírus, visando a saúde não apenas de nossos membros e visitantes, mas também com a comunidade que estamos inseridos”, argumentou o presidente da IBB, pastor Agostinho Gonçalves.