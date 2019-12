Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima doam mais de 700 cestas básicas à comunidade

A solidariedade transforma o mundo e foi pensando em proporcionar um Natal mais digno aos cruzeirenses que Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima doaram nesta segunda-feira, 23, mais de 700 cestas básicas à direção da União Municipal das Associações de Moradores (Umam) de Cruzeiro do Sul, para que possam repassar à comunidade.

“Esse não é um gesto do prefeito e do vice-prefeito, mas de dois seres humanos que se solidarizam a outras pessoas, que infelizmente não têm condições de comprar nem mesmo o alimento. Que o espírito do Natal contagie todos os corações e que possamos exercitar o amor, o respeito, a tolerância e a solidariedade com todos”, frisou Ilderlei Cordeiro.

Zequinha Lima destacou a importância do trabalho das lideranças comunitárias. “Quem mais conhece as pessoas carentes da nossa comunidade são os presidentes de bairro, portanto, nada mais justo que eles repassem os donativos e assim realizando um trabalho em conjunto, possamos beneficiar muitos cruzeirenses”, disse.

O presidente do bairro Nossa Senhora das Graças, Lucenildo Souza, agradeceu a doação. “O prefeito Ilderlei e o vice Zequinha estão realizando o sonho de muitas famílias, que não possuem condições. Com essas cestas básicas, o Natal será mais feliz para essas famílias”, frisou.

Os sentimentos de gratidão e alegria também são compartilhados pela presidente da Associação de Moradores da Baixa, Raimunda Marques. “Muitas famílias no nosso bairro não teriam condições de adquirir esse alimento e eu estou muito feliz por essa ajuda do prefeito, que chega numa data oportuna e beneficia tanta gente”, salientou.