Infectologista orienta a população e diz que se todos forem atentos e cuidadosos é possível evitar uma epidemia no Acre

Além de tentar evitar e combater uma possível epidemia do coronavírus, as autoridades de saúde ainda tem que enfrentar a fábrica de fake news que infelizmente leva desinformação e pânico à população.

As falsas notícias tornam o problema ainda maior e algumas vezes costumam disseminar informações de produtos e procedimentos que podem curar o coronavírus. O problema é que essa divulgação que as pessoas fazem, muitas vezes com o intuito de ajudar, pode prejudicar a saúde de alguém e até levar a morte.

Exatamente para combater as fakes news, o infectologista Thor Dantas, médico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e professor da Universidade Federal do Acre (UFAC), gravou um áudio que merece ser compartilhado.

Gravado nesta terça-feira, 17, dia que anunciado de forma oficial os primeiros casos da doença no Acre, Thor explica que o problema é sério, mas que se toda a população for atente e cuidadosa é possível evitar que o coronavírus se torne uma epidemia no Acre.

O médico fornece dicas importantes sobre a doença e as principais dicas para evitar o contágio.

Ouça o áudio abaixo e compartilhe sem moderação: