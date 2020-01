Instabilidade no sistema interrompeu atendimentos no Detran do Acre por 3h

Uma instabilidade no sistema do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) ocasionou interrupção nos atendimentos do órgão por cerca de 3 horas na manhã desta quinta-feira, dia 2, primeiro dia útil de 2020.

O órgão publicou uma nota para informar o problema. Até as 10 da manhã de hoje, o Detran ainda não tinha previsão para o retorno normal das atividades, mas garantiu por volta das 11 horas que os serviços já estão normalizados em todas as unidades do estado.

O atendimento ficou suspenso das 8h às 11h desta quinta-feira. Quem foi ao local tentar resolver algum problema, teve de voltar para casa. Nas redes sociais do órgão, a informação mais recente diz que o atendimento já foi restabelecido.