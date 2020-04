Internados em enfermarias aumentam drasticamente em quatro dias no Acre

Vem aumentando desde sábado (25) o número de pacientes internados com Covid-19 nas enfermarias da UPA 2º Distrito e Pronto Socorro de Rio Branco. Eram 12 internados e nesta terça-feira (28) são 18 doentes cujo estado de saúde obrigou à permanência na enfermaria.

No sábado eram 7 internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do PS e agora são oito. Na UTI estão apenas os casos muito graves que exigem, por exemplo, que os pacientes tenham ajuda de aparelhos para uma boa respiração.

Os pacientes assintomáticos, aqueles que não tem sintomas, ou os que não são considerados graves, somam 161 pessoas em isolamento domiciliar no Acre. No último sábado eram 135.

As notificações no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2/3/20, seguindo até o dia 15/3/20 em média com 2 notificações diárias, após a confirmação dos primeiros casos as notificações aumentaram de forma significativa. A situação é ameaçadora e o governador Gladson Cameli já fez diversos apelos para que as pessoas não saiam de casa sem absoluta necessidade.

Esses conselhos enfrentam problemas, como a liberação dos auxílio emergencial para autônomos e desempregados, situação que produz filas gigantescas nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o Estado do Acre.

Fonte/ac24horas