Irmãos são baleados enquanto trabalhavam em salão de beleza em Rio Branco

Dois irmãos foram vítimas de tentativa de homicídio em Rio Branco. Raimundo Montaria Silva de Carvalho, 38 anos, e seu irmão menor de idade foram baleados, no Ramal Castanheira, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Informações da PM dão conta que uma dupla em uma motocicleta chegou no local e um deles sacou a arma, entrou no salão de beleza e efetuou vários disparos que atingiram o joelho de um e orelha do outro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas para ao Pronto Socorro de Rio Branco. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. Ambos não correm risco de vida.