Jovem é executado com cinco tiros em frente de amigos no segundo distrito de Rio Branco

Ac24horas/ Davi Sahid

Esequiel da Silva de Souza, de 22 anos, mais conhecido como “Biel” foi executado com 5 tiros na noite deste sábado (14) nas dependências de uma casa localizada na rua José Carlos, no bairro Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Esequiel estava conversando com amigos na frente de uma casa, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo rendeu a todos. Os criminosos, em seguida pegaram Esequiel e o levaram para dentro da residência, o colocaram no canto do muro e efetuaram cinco tiros que atingiu a vítima na cabeça, peito, braços e costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local. Os amigos de Esequiel saíram ileso

A ambulância do Samu foi acionada e ao chegar ao local, nada pode fazer pelo jovem que já se encontrava morto. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística. Várias rondas foram feitas na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso já segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia acredita que a motivação do crime foi um acerto de contas entre facções