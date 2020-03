Jovem é morto a tiros após se desentender com comparsas no interior do Acre

O jovem Carlos Nobre da Silva foi executado com 3 tiros, na noite deste sábado (7), dentro da própria residência, no Beco do Pires, no Bairro Copacabana, no município de Tarauacá, interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, dois membros de uma facção chegaram na casa de Carlos para conversar com a vítima. No entanto, a dupla e a vítima acabaram se desentendendo, então, um dos homens sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de 3 disparos contra Carlos.

Um dos tiros atingiu o peito, outro as costas e mais um as nádegas da vítima. O jovem morreu antes de receber atendimento médico. Após a ação os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local e atesto óbito à vítima. O corpo de Carlos foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os exames cadavéricos.

Policiais militares colheram algumas informações e, durante as buscas pelos autores do crime, conseguiram prender um dos acusados em flagrante. O homem foi encaminhado para a delegacia do município, e se encontra à disposição da justiça.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria um desentendimento dentro da própria facção criminosa a qual Carlos supostamente fazia parte. A Polícia Civil de Tarauacá vai investigar o caso.