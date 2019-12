Jovens desaparecidos são encontrados mortos no Segundo Distrito de Sena

Os corpos dos jovens Amanda e Tauã que estavam desaparecidos desde a última sexta feira dia 20 foram encontrados no final da tarde desta Segunda, de acordo com informações em grupos do WhatsApp, em um córrego no Segundo Distrito de Sena Madureira. a policia já estava investigando o desaparecimento dos dois.

Informações preliminares apontam que os dois podem ter sido morto a mando de uma fação criminosas do município. ainda são poucas as informações divulgadas pela policia.