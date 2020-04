Justiça do Acre julga mais de 11 mil processos no primeiro trimestre de 2020

Poder Judiciário julga mais processos dos que os distribuídos nos três primeiros meses do ano. Mesmo em período de quarentena, produtividade é mantida

Dos 9.966 processos novos que foram distribuídos neste primeiro trimestre do ano, o Poder Judiciário Acreano sentenciou 11.044 ações, totalizando 1.078 feitos julgados a mais que os distribuídos. Dessa forma, a Justiça do Acre eliminou parte do acervo de casos antigos, garantiu celeridade, produtividade e segue cumprindo a Meta 1, estabelecida para todo o Judiciário do Brasil, que é julgar mais processos que os distribuídos.

Mesmo com o período de quarentena que suspendeu os prazos e colocou todos em trabalho remoto, no mês de março, a Justiça estadual apresentou um índice de cumprimento mensal da Meta 1 de 128,88%. Isso significa que para cada 100 processos novos, o Poder Judiciário do Acre julgou a mesma quantidade de feitos que entrou e quase 29 processos a mais.

Em Portaria Portaria n.º 674/2020, publicada dia 1 deste mês, foi regulamentando os procedimentos e requisitos técnicos iniciais para a realização de julgamentos nas modalidades virtual e mediante videoconferência, ou seja, isso também vai contribuir consideravelmente para manter o fluxo de trabalho.

A Justiça do Acre, tanto no 1° quanto no 2° Grau, atinge resultados significativos em relação ao cumprimento das Metas, definidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para garantir aprimoramento dos serviços prestados pelo Poder Judiciário brasileiro. Exemplo disso foi o alcance antecipado das Metas 4 e 8, no ano de 2019, pela Justiça acreana.

É possível acompanhar os índices de produtividade acessando o sistema Jusplan 2.0 neste link. A plataforma é uma ferramenta de transparência e gestão, trabalho da ação conjunta da Corregedoria-Geral da Justiça (Coger), do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (Nuege) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec). Os relatórios estatísticos são feitos com base nas informações extraídas do SAJ-Est e SAJ-PG, sendo alimentado de forma contínua pelo Nuege.